Воробьев: «Впервые в этом тысячелетии менеджмент «Динамо» работает нормально»

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев поделился мнением о результатах работы руководства клуба.

«Может, впервые в этом тысячелетии менеджмент «Динамо» нормально работает», — приводит «РБ Спорт» слова Воробьева.

В июне этого года «Динамо» возглавил чешский тренер Марцел Личка. Команда под руководством 46-летнего специалиста занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 17 туров.

В летнее трансферное окно московский клуб продал 20-летнего Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» за 13 миллионов евро. В декабре «Динамо» заключило новый контракт с 21-летним Константином Тюкавиным до 2028 года.