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Смолов — о погодных условиях в матче ЦСКА и «Ростова»: «Это не для зрителей на трибунах и не для спортсменов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о худших погодных условиях, в которых играл в футбол.

— Видели матч ЦСКА и «Ростова»?

— Конечно, это не для болельщиков. Это не для зрителей на трибунах и не для спортсменов, в том числе.

— А для кого?

— Вы мне скажите, для кого. Не первый и не последний матч в снегу в нашей стране, поэтому есть, что есть.

— Худшие условия, в которых ты играл в футбол?

— В детстве играешь на снегу, даже прикольно — красный мяч дали раз в году и бегаешь довольный. Пакеты надел на носки шерстяные, и все отлично. В 2008 году, когда «Динамо» выиграло бронзовые медали, первый тур был в Томске и было минус 17. Сыграли по нулям. Это была жесть.

— Не кажется, что чемпионство где-то близко? Отрыв небольшой.

— Не кажется. Еще играть до июня. Мы идем от игры к игре. Рады, что продлили беспроигрышную серию. Надо еще сыграть крайний матч и будем готовиться к весенней части, — сказал Смолов.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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