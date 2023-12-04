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Калешин считает российскую тренерскую школу одной из лучших в мире

Алина Савинова
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Тренер Евгений Калешин объяснил, почему считает тренерскую школу в России одной из лучших в мире.

«Вы знаете критерии, по которым оценивается российская тренерская школа? Я могу назвать критерии — пять чемпионств Семака в «Зените». Сергей Семак — иностранный тренер? Он случайно выиграл пять раз подряд? Семак откуда вырос? С неба упал? Он учился в России и все знания получил в нашей стране, работал с другими хорошими тренерами. «Краснодар» играет в коллективный футбол, они скоро выиграют свое. Они инвестируют большие деньги в академию. Сколько хороших российских тренеров они дали нашему футболу? Мусаев, Сторожук, работавшие только в детском футболе или дубле, спокойно после работы во второй команде навязывали конкуренцию в РПЛ! Сторожук без опыта работы в первой или второй лигах сразу взял команду в премьер-лиге и отлично работал в кризисном году! Это мастерство тренера, но почему об этом никто не говорит? Я считаю, что наши тренеры лучше подготовлены, чем те, которые приезжают к нам. Российская тренерская школа является одной из лучших в мире — это без сомнений», — приводит «РБ Спорт» слова Калешина.

45-летний специалист тренировал такие команды, как «Кубань», «Урожай», «Балтика», «Тверь» и «Акрон», который покинул в ноябре этого года. Сообщалось, что тольяттинский клуб принял решение прекратить сотрудничество с Калешиным из-за разногласий в пути развития.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kaleshin-rossijskaya-trenerskaya-shkola-yavlyaetsya-odnoj-iz-luchshih-v-mire/
Футбол
РПЛ
Евгений Калешин
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
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 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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