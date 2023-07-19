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Петржела — о возможном уходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Потеря одного бразильца ничего не значит для «Зенита»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«Сейчас все лучшие футболисты уезжают в Саудовскую Аравию. Это очень богатая страна, в которой игрокам хорошо платят. Но будет ли ему там лучше, чем в российском чемпионате — не могу сказать. Потеряет ли команда что-то от его ухода? В «Зените» столько бразильцев, что потеря одного ничего не значит», — сказал Петржела «СЭ».

По данным инсайдера Николо Скиры, 26-летний бразилец подпишет с саудовским клубом контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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