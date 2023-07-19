Петржела — о возможном уходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Потеря одного бразильца ничего не значит для «Зенита»
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».
«Сейчас все лучшие футболисты уезжают в Саудовскую Аравию. Это очень богатая страна, в которой игрокам хорошо платят. Но будет ли ему там лучше, чем в российском чемпионате — не могу сказать. Потеряет ли команда что-то от его ухода? В «Зените» столько бразильцев, что потеря одного ничего не значит», — сказал Петржела «СЭ».
По данным инсайдера Николо Скиры, 26-летний бразилец подпишет с саудовским клубом контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
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|Зенит
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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