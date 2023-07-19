Николо Скира: Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год

Нападающий «Зенита» Малком близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 26-летний бразилец подпишет с саудовским клубом контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.