Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилялем»
Агент нападающего «Зенита» Малкома Гильерме Миранда опроверг информацию о том, что контракт футболиста с «Аль-Хилялем» согласован.
«Информация о согласовании контракта с «Аль-Хилялем» не соответствует действительности», — сказал Миранда «СЭ».
19 июля инсайдер Николо Скира сообщил, что Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
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3
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|Оренбург
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8
|Локомотив
|0
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9
|Динамо
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|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
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|0-0
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16
|Балтика
|0
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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