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Сегодня, 12:02

Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилялем»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Малком.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Гильерме Миранда опроверг информацию о том, что контракт футболиста с «Аль-Хилялем» согласован.

«Информация о согласовании контракта с «Аль-Хилялем» не соответствует действительности», — сказал Миранда «СЭ».

19 июля инсайдер Николо Скира сообщил, что Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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