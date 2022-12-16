Гранат: «Динамо» может бороться за тройку, если подпишут пару качественных футболистов»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал игру московской команды в первой половине сезона.

«В первых турах мне «Динамо» очень понравилось. Команда продолжала играть так же, как при Шварце, но потом что-то пошло не так. Какие-то новые идеи прививал футболистам новый тренер. Игра не заладилась, но к концу первой части сезона команда набрала хороший ход, заслуженно поднялась в турнирной таблице на 4 место и показала хороший футбол. На что «Динамо» может претендовать во второй половине сезона? Если клуб купит двух или трех качественных футболистов, то за тройку точно будут бороться», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков и отстает от «Ростова», который занимает третье место, на 6 очков.