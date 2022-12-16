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Сегодня, 15:04

Гранат: «Динамо» может бороться за тройку, если подпишут пару качественных футболистов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал игру московской команды в первой половине сезона.

«В первых турах мне «Динамо» очень понравилось. Команда продолжала играть так же, как при Шварце, но потом что-то пошло не так. Какие-то новые идеи прививал футболистам новый тренер. Игра не заладилась, но к концу первой части сезона команда набрала хороший ход, заслуженно поднялась в турнирной таблице на 4 место и показала хороший футбол. На что «Динамо» может претендовать во второй половине сезона? Если клуб купит двух или трех качественных футболистов, то за тройку точно будут бороться», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков и отстает от «Ростова», который занимает третье место, на 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dinamo-budet-borot-sya-za-trojku-esli-klub-podpishet-dvuh-ili-treh-kachestvenny-h-futbolistov/
Владимир Гранат
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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