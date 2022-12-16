Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:51

Дуймович: «С уверенностью могу сказать, что Семак — лучший тренер в России»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Амкара», «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии Томислав Дуймович высказал мнение о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Сейчас с уверенностью могу сказать, что Семак — лучший тренер в России. С ним «Зенит» регулярно выигрывает РПЛ и Кубок, — цитирует Sport24 Дуймовича. — Сергей хочет снова сделать из «Зенита» гегемона, который был во времена его карьеры футболистом. Помню связку Зырянова с Тимощуком. Тогда было одно из лучших поколений «Зенита», а сейчас Семак вырастил новое, такое же сильное. Этот специалист учился у лучших европейских тренеров: Хиддинк, Спаллетти и Боаш. Семак еще молод, и уверен, что он добьется еще больших результатов не только в «Зените», но и в другом клубе».

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством клуб четыре раза подряд выиграл чемпионат России.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

Источник: Sport24
Сергей Семак
Томислав Дуймович
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
7
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
СМИ узнали о блокировке Венгрией российских активов на €870 млн
В Дании мужчина умер после укуса кошки
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Квеквескири заявил, что к футболисту есть интерес со стороны клубов РПЛ

Гранат: «Динамо» может бороться за тройку, если подпишут пару качественных футболистов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости