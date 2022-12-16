Дуймович: «С уверенностью могу сказать, что Семак — лучший тренер в России»

Бывший футболист «Амкара», «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии Томислав Дуймович высказал мнение о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Сейчас с уверенностью могу сказать, что Семак — лучший тренер в России. С ним «Зенит» регулярно выигрывает РПЛ и Кубок, — цитирует Sport24 Дуймовича. — Сергей хочет снова сделать из «Зенита» гегемона, который был во времена его карьеры футболистом. Помню связку Зырянова с Тимощуком. Тогда было одно из лучших поколений «Зенита», а сейчас Семак вырастил новое, такое же сильное. Этот специалист учился у лучших европейских тренеров: Хиддинк, Спаллетти и Боаш. Семак еще молод, и уверен, что он добьется еще больших результатов не только в «Зените», но и в другом клубе».

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством клуб четыре раза подряд выиграл чемпионат России.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.