Владимир Федотов: «Все красивые голы залетают в ворота «Оренбурга»
25 августа 2019, 23:48
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после поражения от «Арсенала»? (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда создала достаточное количество моментов.
— Я не думаю, что мы стали проваливаться во втором тайме, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Создали достаточно моментов во второй половине игры. Два роковых удара... Как с этим бороться? Конечно, это наша проблема. При счете 1:1 надо было теряли простые мячи. Все летит в девятки. Остается работать и молиться. Все красивые голы залетают в ворота «Оренбурга». Новички вливаются в коллектив.
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