РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Владимир Федотов: «Все красивые голы залетают в ворота «Оренбурга»

25 августа 2019, 23:48
Теги:

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после поражения от «Арсенала»? (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда создала достаточное количество моментов.

— Я не думаю, что мы стали проваливаться во втором тайме, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Создали достаточно моментов во второй половине игры. Два роковых удара... Как с этим бороться? Конечно, это наша проблема. При счете 1:1 надо было теряли простые мячи. Все летит в девятки. Остается работать и молиться. Все красивые голы залетают в ворота «Оренбурга». Новички вливаются в коллектив.

Арсенал Т — Оренбург

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица

Опрос

проголосовало: 16850
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир