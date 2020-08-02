Владимир Быстров: «Кокорин в сумасшедшей форме. Правда, фанаты «Спартака» будут против него, но это стимул»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина к красно-белым.
— Главное, чтобы Кокорин пришел в «Спартак» играть в футбол, а не в Counter-Strike, — цитирует «Матч ТВ» Быстрова. — Он хороший нападающий. Если он создаст хорошую связку с Соболевым, то доставит проблемы другим клубам. Всем нравятся скандалы. Потом целый год еще будут говорить. Для болельщиков порой важнее, что происходит за пределами поля.
Если Тедеско сможет вписать Кокорина в состав, то клуб с кем-то будет прощаться. Саша в сумасшедшей форме. Год не играл, но помог «Сочи» остаться в РПЛ. Никаких проблем с адаптацией не будет. Единственное, что болельщики будут против. Он же играл за «Зенит» и «Динамо». Но ему не привыкать. Это дополнительный стимул показывать хорошую игру. Он сильно мотивирован. Противостояние «Зенита» и «Спартака» будет интереснее. Саша будет доказывать, что «Зенит» зря отдал его в аренду в «Сочи».
Ранее «Спартак» объявил о подписании контракта с 29-летним Кокориным по схеме (3+1).
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1220891_Vladimir_Bystrov_Glavnoje_chtoby_Kokorin_prishel_v_Spartak_igrat_v_futbol_a_ne_v_Counter_Strike