Виктор Гончаренко: «Посвящаю эту награду Капскому. Своему другу, отцу и руководителю»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который в девятый раз в своей карьере был призван лучшим специалистом в Белоруссии, поделился впечатлениями от полученной награды, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

«Это всегда приятно, — сказал Гончаренко. — Спасибо за приглашение, за поздравления. Такие вот вещи, такие призы — они всегда мотивируют на то, что бы работать еще больше и развиваться, чтобы твоя команда больше выигрывала и прогрессировали футболисты. Это стимулирует, это своеобразное требование к себе, чтобы стать еще лучше.

В чем мой секрет? Формула любого успеха — компетенции и страсть. Компетенция — каждодневное образование, для тренера оно никогда не заканчивается, а в футболе без страсти невозможно работать.

Здесь, конечно, это ощущается. Мне приятно это чувствовать, что многие пишут, звонят — поддерживают меня и ЦСКА в чемпионате России. Иметь за спиной поддержку все страны... Сегодня мне хочется сказать, что посвящаю ее и предыдущие Капскому Анатолию Анатольевичу, который, к сожалению, покинул наш мир. И этот человек столько для меня сделал... Посвящаю другу, отцу, своему руководителю, который был очень близок, который мне помогал на протяжении всей моей карьеры. На данный момент мне очень не хватает его звонков, рекомендаций".

Гончаренко признан лучшим тренером в Белоруссии по итогам 2019 года