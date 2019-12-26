Гончаренко признан лучшим тренером в Белоруссии по итогам 2019 года
20:43
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.
Для 42-летнего специалиста эта награда стала девятой в его карьере. Ранее Гончаренко становился лучшим тренером в Белоруссии — в 2008-м, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 и 2018.
По итогам сезона-2018/19 ЦСКА занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Награда «Лучшему тренеру Республики Беларусь» в 2019 году уходит Виктору Гончаренко.#ЗвездныйМяч2019 pic.twitter.com/nNLV1jLm85— АБФФ (@BelFootFeder) December 26, 2019
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