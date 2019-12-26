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Гончаренко признан лучшим тренером в Белоруссии по итогам 2019 года

20:43
Виктор Гончаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Для 42-летнего специалиста эта награда стала девятой в его карьере. Ранее Гончаренко становился лучшим тренером в Белоруссии — в 2008-м, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 и 2018.

По итогам сезона-2018/19 ЦСКА занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

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