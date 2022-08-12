Талалаев рассказал, что летом получил предложение возглавить клуб из Греции

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что получил в межсезонье предложение возглавить один из греческих клубов.

— Было интересное предложение из-за границы. Любой тренер хочет расти, но у меня трехлетний контракт с «Ахматом». На встрече с представителями иностранной команды я сказал: если они хотят обсуждать что-то по моему будущему, то должны делать это в первую очередь с моим клубом.

— Можете назвать страну, откуда было предложение?

— Греция.

— Вы поэтому летали в Грецию? Или все-таки отдыхать?

— Во время отпуска я был не только в Греции.

— Когда вы были в Греции, общались с представителями того клуба?

— Да, — сказал Талалаев в интервью Metaratings.ru.

Талалаев работает в «Ахмате» с 2020 года. Ранее специалист тренировал «Крылья Советов», «Химки», «Пюник», «Тамбов», «Волгу» и другие клубы.

Грозненский клуб после четырех туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице (5 очков).