Веретенников — о возможном рекорде Малкома: «Думаю, что бразилец его побьет. Мне не будет обидно из-за этого»

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру форварда «Зенита» Малкома, который может побить рекорд по результативности за один сезон в РПЛ.

Ранее агент 26-летнего бразильца в разговоре с «РБ Спорт» заявил, что бразилец хотел бы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России в одном сезоне.

«Если рекорд будет побить, то будет хорошо. У Малкома есть на это пять туров. Думаю, что бразилец его побьет. Мне не будет обидно из-за этого. Любые рекорды когда-то переписываются, какие могут тут быть обиды. Малком играет в лучшей команде страны, у него отличные партнеры, команда на ходу, идет на первом месте, бьет рекорды чуть ли не в каждом туре. Большая вероятность, что Малкома побьет рекорд по результативности», — сказал Веретенников «СЭ».

Малком оформил покер в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1). Теперь на его счету 22 гола в текущем сезоне чемпионата России. До рекорда Олега Веретенникова по голам в одном сезоне ему остается три мяча.