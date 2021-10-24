Валерий Баринов назвал дном поражение «Спартака» от «Зенита»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» разгромную победу «Зенита» над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это дно. Можно от него оттолкнуться, но куда ниже падать? Санкции после этого поражения Федун может применить к себе, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Не организована даже не игра, а существование команды. Нет принципа и идей. Тоже самое и в «Локомотиве» сейчас, но «Спартак» хотя бы не делает громких заявлений. Я знал, что «Спартак» проиграет, но не думал, что так крупно. Когда дилетанты руководят клубом методом тыка, когда шарахаются между решениями, это неправильно».

Баринов считает, что у «Спартака» всегда останутся болельщики.

«Всегда «Спартак» — это Романцев, это Симонян. А сейчас — котел с красно-белым варевом. Грустно за красно-белых. Скорее рад победе Семака, русского тренера, чем поражению Витории. 7:1 — это удар по самолюбию, даже никому из друзей спартаковцев звонить не хочу, а то могут принять за издевку», — добавил Баринов.

Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным для «Спартака» в истории чемпионата России.