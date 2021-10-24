Семак рассказал о состоянии Дугласа Сантоса, который получил травму в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Дугласа Сантоса, который получил травму в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1).
— Ракицкий сделал две голевые передачи после «стандартов», хотя в последних матчах он не подавал угловые. Почему так?
— У нас изначально подавал Ракицкий. У Дугласа была другая роль.
— Что с Дугласом? Задняя поверхность бедра?
— К сожалению, да. Это добавило нам головной боли. Дуглас — важный игрок для нас, но сложно понять, на какое время он выбыл. У него задняя мышца бедра. Насколько все серьезно, узнаем завтра-послезавтра.
— Что с Малкомом?
— У него повреждение несерьезное. Но насколько быстро будет проходить процесс реабилитации, сказать сложно. Это не на месяц точно, но его участие в ближайших одном-двух матчах под вопросом. Может, быстрее все пойдет.
Дуглас Сантос получил травму в начале первого тайма встречи со «Спартаком». 27-летний бразилец покинул поле на 13-й минуте, вместо него появился Даниил Круговой.
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