Семак рассказал о состоянии Дугласа Сантоса, который получил травму в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Дугласа Сантоса, который получил травму в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1).

— Ракицкий сделал две голевые передачи после «стандартов», хотя в последних матчах он не подавал угловые. Почему так?

— У нас изначально подавал Ракицкий. У Дугласа была другая роль.

— Что с Дугласом? Задняя поверхность бедра?

— К сожалению, да. Это добавило нам головной боли. Дуглас — важный игрок для нас, но сложно понять, на какое время он выбыл. У него задняя мышца бедра. Насколько все серьезно, узнаем завтра-послезавтра.

— Что с Малкомом?

— У него повреждение несерьезное. Но насколько быстро будет проходить процесс реабилитации, сказать сложно. Это не на месяц точно, но его участие в ближайших одном-двух матчах под вопросом. Может, быстрее все пойдет.

Дуглас Сантос получил травму в начале первого тайма встречи со «Спартаком». 27-летний бразилец покинул поле на 13-й минуте, вместо него появился Даниил Круговой.