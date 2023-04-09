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Сегодня, 22:47

Евсеев: «Игра отличная! «Локомотив» хорошо преобразился и показывает максимум»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о матче 22-го тура РПЛ, где «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:1).

— Как вам игра?

— Отлично. Как мне «Локомотив»? Отлично! Не смогли выиграть? «Зенит» — действующий чемпион.

— Как вам преображение «Локомотива» после зимы?

— Отлично! Клуб взял игроков, которые усилили команду. Команда показывает максимум.

— Надо оставлять Дзюбу на следующий сезон?

— Такие вопросы задавайте на пресс-конференции.

— Дзюба всем передает привет после матчей. Почему он после этого матча не мог передать привет?

— Потому что не забил. Не переоценивайте «Локомотив». «Зенит» — чемпион и хорошая команда.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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