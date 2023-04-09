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Галактионов о поражении от «Зенита»: «Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ.

— У «Локомотива» первые потерянные очки в чемпионате при вас. Какая атмосфера в раздевалке?

— Понятно, что расстроены поражением. Нацелены были на победу. У ребят правильная реакция, несмотря на то, что «Зенит» — лидер чемпионата. К сожалению, мы допустили оплошность и пропустили второй мяч. Мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях. Надо улучшать качество, мы проводим свои атаки, происходят потери, приходится снова отбирать, а это энергозатратно.

— Замены Карпукаса и Пиняева были связаны с усталостью?

— Да, они должны были произойти до второго гола «Зенита». Но, к сожалению, получилось то, что получилось.

— Вы уже выбрались из зоны вылета. Как теперь мотивировать игроков?

— Мы проводим беседы с футболистами, как индивидуальные, так и коллективные. Мы не имеем права оглядываться вниз. Сегодняшняя реакция наших ребят — правильная. Все настроены не достижение победы.

— Насколько большой для вас является проблема травмы игроков в центре обороны?

— Мы относимся к этому философски. На этих позициях есть конкуренты, им предоставляется шанс проявить себя. С точки зрения сбалансированности линии, не хотелось бы, чтобы игроки выпадали. Сегодняшняя карточка Ненахова — абсолютно ненужная. Что там произошло? Он раньше времени, без разрешения судьи вышел на поле.

— Что думаете по поводу эпизода с Круговым?

— Для меня мяч попал в руку. Арбитр не смотрел даже, непонятное решение, почему судья не назначил пенальти и не вмешался ВАР.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
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Сочи – Кр. Советов
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ЦСКА – Химки
 3 : 0
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Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
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10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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П
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