В «Спартаке» назвали сроки, в которые «Вест Хэм» должен рассчитаться за аренду Крала

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, заявил, что лондонский «Вест Хэм» должен выплатить деньги московскому клубу за аренду чешского полузащитника Алекса Крала до 12 июня.

«Та сторона запросила полный текст решения. На время изготовления полного текста решения срок был приостановлен. 45 дней считаются с 28 апреля», — приводит слова Зеленова ТАСС.

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. «Спартак» обратился в трибунал ФИФА с требованием о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.

Кралу 24 года, он перешел в «Спартак» в 2019 году, за красно-белых полузащитник провел 60 матчей, в которых отдал 6 голевых передач. Ранее он выступал за чешские клубы «Теплице» и «Славия». В июле 2022 года чешский полузащитник заключил соглашение до конца сезона-2022/23 с германским «Шальке».