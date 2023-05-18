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Сегодня, 17:49

В «Спартаке» назвали сроки, в которые «Вест Хэм» должен рассчитаться за аренду Крала

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, заявил, что лондонский «Вест Хэм» должен выплатить деньги московскому клубу за аренду чешского полузащитника Алекса Крала до 12 июня.

«Та сторона запросила полный текст решения. На время изготовления полного текста решения срок был приостановлен. 45 дней считаются с 28 апреля», — приводит слова Зеленова ТАСС.

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. «Спартак» обратился в трибунал ФИФА с требованием о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.

Кралу 24 года, он перешел в «Спартак» в 2019 году, за красно-белых полузащитник провел 60 матчей, в которых отдал 6 голевых передач. Ранее он выступал за чешские клубы «Теплице» и «Славия». В июле 2022 года чешский полузащитник заключил соглашение до конца сезона-2022/23 с германским «Шальке».

Источник: https://tass.ru/sport/17781213
Алекс Крал
Футбол
РПЛ
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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