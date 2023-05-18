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Сегодня, 18:05

Президент «Урала» ответил на вопрос, продолжит ли Гончаренко тренировать команду

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не говорил ему о том, что намерен покидать свой пост.

— Гончаренко останется в «Урале» на будущий сезон?

— А почему нет?

— Может быть, уже не та у него мотивация?

— Почему? У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет уйти. Нам есть куда расти, намерены развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт.

— Хватит ли «Уралу» сил на оставшиеся три игры?

— А куда нам деваться? Будем готовиться. Да, график плотный, но так играют во всем мире. Ничего тут сверхестественного нет. Просто «Уралу» в этом сезоне немного не хватает скамейки. Это надо признать.

— За кого будете болеть в финале Кубка?

— Ой. У меня в обоих клубах друзья и хорошие знакомые. Тренерский штаб армейцев я знаю очень давно. Владимир Федотов — наш земляк, из Свердловской области, играл за «Уралмаш». Олег Фоменко, Радик Ямлиханов выступали за «Урал». Я их всех уважаю.

С «Краснодаром» же у нас исторически сложились хорошие отношения. Общаемся с Сергеем Николаевичем Галицким, с Владимиром Хашигом.

Так что у меня не будет симпатий в финале. Пусть победит сильнейший, — сказал Иванов.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе прошлого года. Под руководством 45-летнего специалиста екатеринбуржцы провели 35 матчей, в которых одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и уступили в 12 встречах.

Полностью интервью Григория Иванова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Краснодар
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
0
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2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
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 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
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