Дзюба пропустит матч 28-го тура РПЛ с «Факелом»

34-летний нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустит матч 28-го тура РПЛ против «Факела», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Дзюба не успел до конца восстановиться и продолжает индивидуальные занятия. 18-летний полузащитник команды Сергей Пиняев восстановился от травмы, но его участие в матче пока под вопросом.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.