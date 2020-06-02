В РПЛ объяснили, почему новый сезон должен стартовать уже в начале августа

Российская премьер-лига на своем официальном сайте выступила с разъяснением некоторых требований, на условиях которых возобновляется чемпионат России. Старт сезона, который был прерван из-за эпидемии коронавируса, намечен на 19 июня, последняя игра чемпионата пройдет 22 июля, финал Кубка — 25 июля.

— А можно было играть на полторы недели дольше — до 2 августа?

— В таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона. Его мы планируем начать уже в начале августа.

— Хорошо, но почему нельзя начать следующий сезон позже?

— Из-за переноса Евро-2020 на следующий год в структуре календаря сезона 2020/21 сократилось количество игровых дней. Тинькофф-РПЛ нужно будет закончить раньше, чем планировалось — в середине мая, чтобы футболисты успели пройти сборы в национальных командах перед турниром.

Из-за климатических условий в России невозможно проводить матчи с середины декабря по середину февраля, чтобы компенсировать уменьшение игровых дней. Поэтому необходимо начать следующий сезон как можно раньше.