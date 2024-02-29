В прокуратуре Нидерландов заявили, что задержание Промеса не связано с его делом

Пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Туша Эссед заявила, что задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса на погранконтроле в аэропорту Дубая не связано с делами против футболиста.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.

«Это не связано с голландскими апелляционными делами», — приводит слова Эссед ТАСС.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

Адвокаты футболиста подали апелляцию на решение в апелляционный суд Амстердама.