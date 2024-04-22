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Сегодня, 09:55

Федун резко высказался о ситуации с Промесом: «Больше чем глупость! Но я не буду говорить такие слова»

Константин Белов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса.

«Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...» — сказал Федун «СЭ».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Спартак» после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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