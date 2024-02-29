«Динамо» потроллило «Спартак» из-за ситуации с полем

Пресс-служба «Динамо» пошутила над ситуацией с домашним стадионом «Спартака».

К дерби с «Локо» готовятся не только футболисты, но и поляна на «ВТБ Арене», — сказано в сообщении в Telegram-канале бело-голубых.

Сегодня, 29 февраля, стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.