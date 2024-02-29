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29 февраля, 23:55

Силкин заявил, что «Динамо» должно победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Локомотива» в 19-м туре РПЛ.

«Устроит ли команду только победа в этой встрече? Ничья однозначно пойдет на пользу лишь «Зениту», поэтому «Динамо» нужно обязательно победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство. Но, как мне кажется, игра будет равная, тем более что железнодорожники сейчас довольно неплохо укомплектованы» — цитирует Силкина RT.

«Динамо» на своем поле примет «Локомотив» в воскресенье, 3 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: RT
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
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8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
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Рубин – Пари НН
 - : -
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Динамо – Ахмат
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 - : -
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