Силкин заявил, что «Динамо» должно победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Локомотива» в 19-м туре РПЛ.

«Устроит ли команду только победа в этой встрече? Ничья однозначно пойдет на пользу лишь «Зениту», поэтому «Динамо» нужно обязательно победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство. Но, как мне кажется, игра будет равная, тем более что железнодорожники сейчас довольно неплохо укомплектованы» — цитирует Силкина RT.

«Динамо» на своем поле примет «Локомотив» в воскресенье, 3 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.