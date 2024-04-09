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Чанов: «Новый контракт Чалова с ЦСКА — хорошая новость для армейцев»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о новом контракте форварда Федора Чалова с красно-синими.

«За краткосрочным контрактом может стоять и долгосрочный. Главное, что ЦСКА продлил соглашение с Чаловым. Это хорошая новость для армейцев. Разве у нас много хороших нападающих?» — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25.

Чалов находится в системе ЦСКА с 2006 года. За первую команду армейцев нападающий провел 251 матч, забил 85 мячей и отдал 43 результативные передачи.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
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 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
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Краснодар – Зенит
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