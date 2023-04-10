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В Москве откроется спортивно-исторический музей «Динамо»

Мария Гусева
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Уникальный спортивно-исторический музей «Динамо» откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве.

Этапы становления и развития общества «Динамо» представлены в музее в формате текстов, хроники, мультимедийных инсталляций, редких документов и экспонатов — многие из них представлены широкой публике впервые. Все его зоны и повествование связаны единой драматургией, построенной на комбинации документальных свидетельств с художественными приемами театра и кино и новейшими мультимедийными форматами.

Экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает различные аспекты истории и жизни спортивного общества «Динамо». «Хронология» — где собраны хроника и экспонаты; «Лица «Динамо» — серия инсталляций с интерактивным рассказом о 30 действующих лицах истории общества, «Стадион» — масштабный анимированный макет, где можно узнать об эволюции стадиона «Динамо» и вкладе общества в развитие спортивной архитектуры; «Зал славы» впечатляет блеском главных трофеев общества; «Стань динамовцем» — игровой квест, где можно испытать себя и больше узнать о ценностях общества «Динамо».

В музее «Динамо» будут 200 оригинальных экспонатов, уникальная медиатека, документальная аудиопьеса, зрелищные мультимедиа-коридоры, кафе, выполненное в советском стиле, и сувенирный магазин.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
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