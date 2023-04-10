Петржела отреагировал на отказ Дзюбы пожать руку Семаку: «Это говорит о его IQ»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ (1:2).

«Такое случается в футболе. Вероятно, они расстались не на хорошей ноте. Это говорит о его IQ», — сказал Петржела «СЭ».

Сам Дзюба позже объяснил, почему не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.