В «Фиорентине» отреагировали на информацию, что клуб просматривал Азмуна в матче против «Ювентуса»
Даниэле Праде, спортивный директор «Фиорентины», прокомментировал информацию о том, что клуб просматривал Сердара Азмуна в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2).
«Мы не интересуемся Азмуном», — сказал Праде «СЭ».
Азмун в концовке игры забил гол с передачи Артема Дзюбы.
26-летний иранец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил девять мячей при четырех голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
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