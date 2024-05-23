Певцы Дмитриенко и Сироткин будут смотреть матч между «Краснодаром» и «Динамо» на «ВТБ-Арене»

25 мая в Москве на «ВТБ-Арене» состоится организованный просмотр матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Как стало известно «СЭ», участие в просмотре предстоящей игры на домашнем стадионе бело-голубых примут звезды российской эстрады, а также известные блогеры и актеры: певцы Ваня Дмитриенко, Сергей Сироткин и Анастасия Алентьева (Асия), семья Маликовых, юмористка Зоя Яровицына с мужем, актеры Григорий Дудник («Слово Пацана») и Александр Лазарев, журналистка Лаура Джугелия с мужем и детьми, а также стримеры Екатерина Ekatze Буланкина и Егор Flamie Васильев.

Игра между командами состоится 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром предстоящей встречи был назначен Сергей Карасев.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).