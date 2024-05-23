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Силкин: «Смолов — легендарная личность для российского футбола, но не для «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал нападающего бело-голубых Федора Смолова знаковой личностью для российского футбола. Однако он не считает его легендой московского клуба.

«Легендарным я бы назвал Яшина. Если говорить о Смолове, то для российского футбола — это значимый игрок. Но для «Динамо» — это не легендарный футболист. Да, для российского футбола — это личность легендарная, потому что он забил больше 100 голов за карьеру. Но, повторюсь, это не легенда «Динамо». Конечно, это определять не мне, могу сказать только свое мнение. Но дело в том, что вечных футболистов не бывает. Смолов бы с удовольствием забивал больше, но любой игрок после 30 лет теряет качество, не делает лишних движений», — цитирует Силкина Legalbet.

Всего за профессиональную карьеру Смолов провел 559 матчей и забил 176 голов. За «Динамо» на счету 34-летнего нападающего 156 игр, в которых он отличился 29 забитыми мячами.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
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 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
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 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
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 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
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 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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