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Сегодня, 18:30

Педро: «Если бы не футбол, стал бы певцом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Педро
Педро.
Фото Global Look Press

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о своих татуировках и увлечениях.

— Есть ли у тебя ритуал перед матчами?

— Накануне каждой игры я произношу молитву — когда я захожу в раздевалку, когда выхожу на поле всегда прошу Бога благословить меня, это и есть мой ритуал.

— Если бы не было футбола, какую профессию ты бы выбрал?

— Ха-ха, я бы стал певцом! Вообще я не очень хорошо пою, но обязательно научился бы.

— Какие у тебя есть татуировки?

— У меня набито лицо моей сестры, есть тату с именем моей девушки. Еще есть тигр и мальчик, который символизирует меня в поисках мечты.

— Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира?

— Чемпионат мира!

Педро. Интервью Педро: золотая гонка, слова руководства после ЦСКА и отношение к прозвищу Педриньо

ФК Зенит
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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