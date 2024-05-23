Бышовец: «Не вижу оснований для замены Семака в «Зените»

Бывший тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с тренером Сергеем Семаком.

Ранее председатель совета директоров петербургского клуба Елена Илюхина сообщила, что 25 мая «Зенит» подпишет с Семаком новый контракт сроком на 5 лет с повышением зарплаты.

«Зенит» выигрывает, в команде рабочая атмосфера, у Семака выстроены отношения с руководством клуба, там есть взаимопонимание. Говорят, у «Зенита» сильнейший состав. Но легионерами из разных стран нужно уметь управлять, что требует от тренера человеческих и профессиональных качеств. Это не каждому удается. Тут Семака не в чем упрекнуть. Конечно, если бы у «Зенита» были матчи в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, все выглядело бы по-другому в плане требовательности для тренера. А при стопроцентном результате оснований для его замены нет», — цитирует «РБ Спорт» слова Бышовца.

48-летний Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством команда стала пятикратным чемпионом России.

В текущем сезоне петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 29 матчах. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.