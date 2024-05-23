Педро: «Как-то меня называли Кокиньо. Думаю, из-за головы»

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о своих прозвищах.

— У тебя где-нибудь были какие-нибудь прозвища?

— Ой, их придумывают чуть ли не каждый день. Меня по-разному называли, большинство я уже и не вспомню. Как-то меня называли «Кокиньо» (маленький кокосовый орех. — Прим. «СЭ»).

— Почему?

— Думаю, из-за моей головы, ха-ха!

Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.