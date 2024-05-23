Агент Гарсия: «Итало счастлив после подписания контракта с «Уралом»

Агент защитника «Урала» Итало Луис Фернандо Гарсия прокомментировал подписание бразильцем трехлетнего контракта с российским клубом.

«Теперь Итало полноценный игрок «Урала», с чем я его и поздравляю. Это хороший шаг, думаю, он счастлив», — цитирует агента «РБ Спорт».

Итали присоединился к «Уралу» в июле 2023 года. С тех пор он отыграл 30 матчей за российскую команду во всех турнирах, отличившись 2 результативными передачами.