Агент Гарсия: «Итало счастлив после подписания контракта с «Уралом»
Агент защитника «Урала» Итало Луис Фернандо Гарсия прокомментировал подписание бразильцем трехлетнего контракта с российским клубом.
«Теперь Итало полноценный игрок «Урала», с чем я его и поздравляю. Это хороший шаг, думаю, он счастлив», — цитирует агента «РБ Спорт».
Итали присоединился к «Уралу» в июле 2023 года. С тех пор он отыграл 30 матчей за российскую команду во всех турнирах, отличившись 2 результативными передачами.
Источник: РБ Спорт
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|25.05
|16:30
|
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|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
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|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
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|25.05
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|
Балтика – Локомотив
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Матео Кассьерра
Зенит
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
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Локомотив
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