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Сегодня, 18:10

Балахнин: «Игроки «Ростова» в матче с «Зенитом» захотят себя показать, продать»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями в преддверии матча 30-го тура РПЛ между командой Валерия Карпина и «Зенитом».

«Думаю, как и большинство болельщиков, что «Зениту» победа в этом матче гораздо нужнее. Никто не поймет, если они дома проиграют последний матч. «Зенит» и так растерял много очков на финише. И сейчас уже от него не все зависит в борьбе за титул, «Динамо» — хозяин своей судьбы. Им нужна победа в Краснодаре», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

При этом он не считает, что «Ростов» выйдет на «Газпром Арену» с «поднятыми руками».

«Нет, конечно. В «Ростове» — молодые ребята, они хотят себя проявить, показать, продать, в конце концов», — добавил специалист.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 25 мая, в Санкт-Петербурге.

«Зенит» располагается на втором месте в таблице РПЛ с 54 очками, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла. У «Ростова» 43 очка и седьмая позиция.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
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Факел – Ахмат
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Константин Тюкавин

Динамо

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Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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