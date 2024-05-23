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Деменко — о матче между «Краснодаром» и «Динамо»: «Выиграет тот, кому будет сопутствовать удача»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко предположил, от чего будет зависеть итог матча 30-го тура РПЛ между «быками» и «Динамо».

Игра пройдет 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск.

«Я думаю, что «Краснодар» своей игрой может показать любому сопернику свою силу. Другое дело, что «Динамо» будет биться за чемпионство. Поэтому нас ожидает сложный матч для двух команд, тем более, волнующий момент у клубов. Здесь предпочтение никому нельзя давать, выиграет тот, кому будет сопутствовать удача, реализация моментов. Любая команда может победить в этом матче», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Максим Деменко
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Краснодар – Динамо
 - : -
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