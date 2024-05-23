Деменко — о матче между «Краснодаром» и «Динамо»: «Выиграет тот, кому будет сопутствовать удача»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко предположил, от чего будет зависеть итог матча 30-го тура РПЛ между «быками» и «Динамо».

Игра пройдет 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск.

«Я думаю, что «Краснодар» своей игрой может показать любому сопернику свою силу. Другое дело, что «Динамо» будет биться за чемпионство. Поэтому нас ожидает сложный матч для двух команд, тем более, волнующий момент у клубов. Здесь предпочтение никому нельзя давать, выиграет тот, кому будет сопутствовать удача, реализация моментов. Любая команда может победить в этом матче», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).