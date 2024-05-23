Педро: «Неймар — мой кумир. При знакомстве с ним я бы расплакался»

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал об отношении к бразильскому форварду Неймару.

— У тебя есть клуб мечты? Или лига мечты?

— В детстве мне всегда нравилось следить за играми «Реала» и «Барселоны» — за Месси, Неймаром, Криштиану Роналду. У меня есть мечта — сыграть в Лиге чемпионов.

— Ты рассказывал, что твой кумир — Неймар. Ты когда-нибудь общался с ним?

— Ха-ха, мне уже говорили: «Поговори с Малкомом, позвони Малкому, он свяжет тебя с Неймаром». А я отвечаю: «Если он мне позвонит, у меня пропадет дар речи». Неймар — мой кумир, он мне очень нравится, все об этом знают. Мечтаю однажды встретиться с ним лично.

— Что бы ты сказал ему при знакомстве?

— Я бы не смог говорить. Думаю, я бы расплакался. Думаю, я бы признался Неймару, что он мой кумир, что я вдохновляюсь его игрой. Не уверен, что смогу сказать что-то еще.