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Педро: «Неймар — мой кумир. При знакомстве с ним я бы расплакался»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист сборной Бразилии Неймар
Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал об отношении к бразильскому форварду Неймару.

— У тебя есть клуб мечты? Или лига мечты?

— В детстве мне всегда нравилось следить за играми «Реала» и «Барселоны» — за Месси, Неймаром, Криштиану Роналду. У меня есть мечта — сыграть в Лиге чемпионов.

— Ты рассказывал, что твой кумир — Неймар. Ты когда-нибудь общался с ним?

— Ха-ха, мне уже говорили: «Поговори с Малкомом, позвони Малкому, он свяжет тебя с Неймаром». А я отвечаю: «Если он мне позвонит, у меня пропадет дар речи». Неймар — мой кумир, он мне очень нравится, все об этом знают. Мечтаю однажды встретиться с ним лично.

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— Что бы ты сказал ему при знакомстве?

— Я бы не смог говорить. Думаю, я бы расплакался. Думаю, я бы признался Неймару, что он мой кумир, что я вдохновляюсь его игрой. Не уверен, что смогу сказать что-то еще.

Неймар Сантос
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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 23 1 4
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Пари Нижний Новгород

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