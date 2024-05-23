Агент Ленини: «Возможно, Кевин останется в «Краснодаре»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Возможно, Кевин останется в «Краснодаре» этим летом. У нас нет никаких предложений по трансферу футболиста», — цитирует Фернандеса Sport24.

Ленини стал игроком «Краснодара» в 2022 году. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Контракт футболиста с «быками» рассчитан до лета 2025 года.