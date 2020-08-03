Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» выразил обеспокоенность по поводу резко увеличившегося числа желтых карточек в играх премьер-лиги.

— У меня есть один вопрос по судейской теме. Клубы много спрашивали меня об этом — они озабочены очень большим количеством карточек, — сказал глава лиги. — Я сначала обсуждал их с Алаевым, потом — и с Кашшаи.

— Леонид Слуцкий говорил об этом в интервью «СЭ», подчеркнув, что до пандемии среднее число желтых карточек в матче РПЛ было меньше четырех, а после стало 6,8.

— Да, всю эту статистику я тоже видел на нашем сайте. И тоже задал Кашшаи этот вопрос. Ответ был простой, но он точно не устроит клубы. С его точки зрения, всем было очень сложно готовиться к рестарту чемпионата из-за пандемии. Мы, дескать, боимся, что игроки не готовы, и поэтому судьи жестче относятся к нарушениям. Но это неправильно, поскольку тем самым арбитры, наоборот, только сокращают скамейку запасных! И дисквалификации из-за перебора желтых карточек, и красные были в каждом туре. Матчи пропускали важные игроки. Страдали все команды. Слуцкий все правильно сказал по этому поводу. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.