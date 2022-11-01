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В «Челси» отреагировали на новость о сохранении интереса клуба к Захаряну

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе «Челси» отреагировали на вопрос «СЭ» о заинтересованности лондонского клуба в трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

01.11.2022 | Бавария — Интер

— Остается ли заинтересованность «Челси» в трансфере Захаряна на том же уровне?

— К сожалению, наша клубная политика остается все той же, — ответили в пресс-службе «Челси». — Мы не будем комментировать трансферные слухи или другие истории, связанные с переходами.

Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» до сих пор рассчитывает подписать 19-летнего Захаряна. Лондонцы пытались договориться о трансфере полузащитника в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
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