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Помощник Федотова о Карраскале и Медине: «Они потеряли себя, когда ушли голы. Ждем большей отдачи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Радик Ямлиханов прокомментировал нестабильность в игре полузащитников Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.

«Что происходило между Федотовым и Карраскалем? Ничего особенного не было — рядовые футбольные эпизоды. Просто на них все обращают внимание. А Карраскаль — один из лидеров команды. И мы только что говорили об эмоциях, без которых в футболе никак. Команда — большой организм, а люди — не роботы. И проявление эмоций — обычное явление.
На сборах наш штаб обозначал требования, как команда будет играть. Все это приняли, Хесус и Хорхе в том числе. Их мощная игра на старте — итог той плодотворной работы. Да, голы и передачи ушли, ребята немножко потеряли себя. Ждем от Карраскаля и Медины большей отдачи. Делить ответственность не будем, все должны участвовать в атаке — но их специализация создавать и реализовывать моменты. Опять-таки, это все рабочие моменты и ситуации, через которые наш штаб проходил не раз. Не вижу здесь никаких критических проблем, думаю, все наладится, и скоро и Хесус, и Хорхе будут радовать нас результативными действиями», — приводит Sport24 слова Ямлиханова.

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах. У Медины 6 мячей и 4 голевых паса в 15 играх.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-01-trener-tsska-o-karraskale-i-medine-poteryali-sebya-kogda-goly-ushli-zhdem-bolshey-otdachi

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