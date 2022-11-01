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Сегодня, 11:26

«Челси» все еще рассчитывает купить Захаряна у «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Челси» все еще заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб хотел подписать 19-летнего россиянина летом, синие до сих пор оценивают футболиста как одного из самых главных талантов настоящего и будущего.

В летнее трансферное окно «Динамо» и «Челси» уже договаривались о трансфере Захаряна, однако сделка была сорвана из-за проблем с переводом денег из английского в российский клуб.

01.11.2022 | Бавария — Интер

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1587359034742546432

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3
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4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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