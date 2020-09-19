В субботу, 19 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит», а в последний раз отбирал очки в 2017 году, когда матч завершился вничью 1:1.

Следить за матчем «Урал» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Зенит»