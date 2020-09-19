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«Урал» — «Зенит»: видеотрансляция матча чемпионата России

15:00
«Урал» на своем поле примет «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
«Урал» на своем поле примет «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
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В субботу, 19 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит», а в последний раз отбирал очки в 2017 году, когда матч завершился вничью 1:1.

Следить за матчем «Урал» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Зенит»

Урал — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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