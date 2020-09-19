«Урал» — «Зенит»: видеотрансляция матча чемпионата России
15:00
В субботу, 19 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
«Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит», а в последний раз отбирал очки в 2017 году, когда матч завершился вничью 1:1.
Следить за матчем «Урал» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Урал» — «Зенит»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...