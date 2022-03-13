В воскресенье, 13 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В первом круге грозненский клуб обыграл уральскую команду со счетом 1:0. Всего «Ахмат» не проигрывает «Уралу» в рамках премьер-лиги уже четыре матча подряд.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.