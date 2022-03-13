«Урал» — «Ахмат»: стартовые составы команд

«Урал» примет на своем поле «Ахмат» в рамках 21-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Магомадов, Аугустыняк, Егорычев, Мишкин, Бикфалви, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Шмыков, Шатов, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Юшин, Агеев.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Швец, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

Запасные: Шелия, Пуцко, Ибишев, Х.Кадыров, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, А.Кадыров, Умаев, Альсултанов.