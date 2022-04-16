Умяров рассказал о своей травме, которую он получил в матче с «Рубином»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился подробностями о своей травме, которую он получил в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

«До игры был полностью готов, вообще никаких болевых ощущений. И во время матча тоже. А потом в один момент щелкнуло — и все… Дернул заднюю поверхность на ровном месте, можно сказать.

Травмы — это неотъемлемая часть футбола. У нас нет каких-то сверхнагрузок. Понятное дело, что тренировочный процесс изменился, новый тренер и поход. Но это нормально», — заявил Умяров.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».