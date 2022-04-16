Слуцкий: «Николсон на мой взгляд один из лучших нападающих в лиге»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре «Спартака» после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ (1:1). Также Слуцкий похвалил форвард красно-белых Шамара Николсона.

«Спартак» – очень сильная команда, по составу одна из сильнейших в лиге. Мы давно не набирали очков, это давит на ребят. Получилось, что в стартовом составе играют футболисты, которые еще четыре тура назад не попадали в состав. Подсознательное желание сохранить счет и давление «Спартака» вынудило нас сесть в оборону. Связку Николсон-Соболев очень непросто сдерживать. Николсон на мой взгляд один из лучших нападающих в лиге», – рассказал Слуцкий.

В текущем сезоне РПЛ Николсон сыграл за «Спартак» семь матчей и забил три гола.