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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» — «Рубин»: Кварацхелия удвоил преимущество гостей

14:45
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия отметился голом в матче 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0, первый тайм).

20-летний футболист забил гол на 42-й минуте встречи. Первый мяч забил Денис Макаров.

Уфа — Рубин

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